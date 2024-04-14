Zirve mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, kendi sahasında konuk edeceği Altınordu maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 3 puan alarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Saat 15.00’te başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan maçta takımların sahaya çıkacakları 11’leri belli oldu.

Buna göre AcnTurk Sigorta Van Spor FK sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Miraç Acer, Harun Kavaklıdere, MetincanCici, Hasan Bilal, Işık Kaan Arslan, Sinan Kurumuş, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar ve Burak Kavlak ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip Altınordu ise Serhat Öztaşdelen, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Acer, Hasan Berat Kayalı, Yusuf Can Esendemir, Metehan Yilmaz, Devrim Taşkaya, Sami Satılmış, Keni Var Uzun, Onurcan Güler ve Onur Ramazan Toprak ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.