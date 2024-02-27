Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda lider Esenler Erokspor ile karşılaşan ve rakibine mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligin 28. hafta maçında kendi sahasında konuk edeceği Hes İlaç Afyonspor Kulübü karşısında galibiyet arayacak.

Şampiyonluk şansını ligin son haftasına kadar zorlayacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Hes İlaç Afyonspor Kulübü’nü mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı amaçlıyor.

MAÇ CANLI OLARAK YAYINLANACAK

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Hes İlaç Afyonspor Kulübü arasında 2 Mart 2024 Cumartesi günü oynanacak maç Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Van Atatürk Şehir Stadı’ndaki müsabaka saat 14.00’te başlayacak.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 28. Hafta maçları şu şekilde;

01.03.2024 14:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Esenler Erokspor

02.03.2024 14:00 Ankara Demirspor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

02.03.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - 1461 Trabzon FK

02.03.2024 14:00 Ankaraspor - Zonguldak Kömürspor A.Ş

02.03.2024 14:00 AcnTurk Sigorta Van Spor FK - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

02.03.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Serik Belediyespor

02.03.2024 14:00 Bursaspor - Bucaspor 1928

02.03.2024 14:00 Altınordu - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

02.03.2024 14:00 Nazilli Belediyespor - Kırklarelispor Futbol A.Ş