Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Özel

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, hafta sonu deplasmanda Serik Belediyespor ile karşılaşacak.

Lige Bucaspor galibiyeti ile başlayan, ardından kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman FK’yi 2 – 1’lik skorla geçerek puanını 6’ya yükselten Van Spor FK, hafta sonu Serik Belediyespor karşısında 3. galibiyetini arayacak.

Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde bu maça hazırlanan Van Spor’da hedef sahadan galibiyetle ayrılarak yola kayıpsız devam etmek.

Takımına güvendiğini belirten Teknik Direktör Sarıgül, sahaya 3 puan için çıkacaklarını kaydetti.

Ligin ilk 2 haftasında Van Spor FK 2 galibiyet alırken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Kalesinde tek gol gören Van Spor FK, ilk iki hafta itibari ile 6 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

Serik Belediyespor’un ise ilk iki haftada 1 galibiyet ve bir de mağlubiyeti bulunuyor. 3 puana sahip olan Serik Belediyespor ligde 8. sırada. İlk iki haftada rakip kalelere 1 gol atan Serik Belediyespor buna karşın kalesinde de 1 gol gördü.

MAÇ GÜN VE SAATİ

Serike Belediyespor ile Van Spor FK arasındaki maç 10 Eylül Pazar günü saat 16.00’da, Serik İsmail Oğan Stadı’nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Serik Belediyespor ile Van Spor FK arasında oynanacak olan maçı yönetecek hakemler de belli oldu. Buna göre maçta Semih Kurt, düdük çalacak. Yardımcı hakemliklerini Mehmet Ali Vardar ve Volkan Esen’in yapacağı maçta 4. hakem olarak da Süleyman Bahadır görev alacak.

Haber: Umut Tarhan