Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Mart ayına ait verileri açıkladı. Raporda Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş ve çıkış yapan kişi sayısı da açıklandı.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye toplam 8 milyon 843 bin 538 ziyaretçi giriş yaptı. Mart ayı 2 milyon 995 bin 27 kişiyle en yüksek girişin olduğu ay olurken, Ocak’ta 2 milyon 949 bin 849, Şubat’ta ise 2 milyon 898 bin 662 kişi ülkeye geldi.

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sınır kapılarına ve taşıt türlerine göre dağılımını gösteren verilerde Van, 2025 yılı Mart ayında en fazla giriş-çıkış yapılan 6. il oldu.

Bu dönemde Van’a kara yoluyla 54 bin 564, demir yoluyla ise bin 517 kişi giriş yaptı.

En fazla giriş yapılan iller sırasıyla İstanbul (1 milyon 228 bin 785), Antalya (321 bin 295), Edirne (271 bin 170), Artvin (104 bin 94), İzmir (61 bin 777) ve Van (56 bin 81) olarak kaydedildi.