Otogar yetkilileri, bayram öncesi batı illerinden Van’a yoğun bir yolcu akışı olduğunu ancak kentten çıkışlarda henüz ciddi bir yoğunluk yaşanmadığını belirtti.

“GELİŞLERDE YOĞUNLUK VAR”

Vangölü Turizm firma yetkilisi Musa Özaydın, “Eskiye nazaran bayram hareketliliği normal seviyelerde. Normalde bayrama bu denli kısa bir süre kala yoğunluğumuz çok olurdu ama son birkaç yıldır düşüş yaşanıyor. Şu an Van’dan günlük ortalama 35-40 araç çıkış yapıyor. Van’dan çıkış yapan bu araçlarımız tam dolu olarak gitmiyor.

Ama bayram tatili, okulların kapanmasına kısa bir düre kaldığından ve yaz tatilini ile beraber batıdan Van’a gelişlerde yoğunluk var. Bayrama son bir iki gün kala ve bayram sonrasında ise Van’dan çıkışlarda artış bekliyoruz.” dedi.

“VAN ÇIKIŞLI YOĞUNLUK BAŞLAMADI”

Bayrama kısa süre kala sadece gelişlerde yoğunluk olduğunu belirten Kamil Koç firma yetkilisi Serkan Topçu, “Şu anki yoğunluk sadece batıdan Van’a geliş yönünde. Van çıkışlı yolculuklarda henüz bir yoğunluk yok. Ancak bayrama birkaç gün kala artış olacağını öngörüyoruz. Tüm bayram dönemlerinde olduğu gibi gelişlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram sonrası ise tatil dönemine denk geldiği için çıkışlar normal seviyelerde olacak. Ek seferler için araçlarımızı hazırda bekletiyoruz.” dedi.

“ARAÇLAR BOŞ GİDİP DOLU GELİYOR”

Yıllara göre yoğunlukta düşüş yaşandığını ifade eden Vanyolu Turizm firma yetkilisi Serhat Öğünç ise bu yılki taleplerin beklentilerin altında kaldığını belirtti. Öğünç, “Geçmiş yıllara göre bu yıl bayram yoğunluğu oldukça düşük. Artan maliyetler nedeniyle ek sefer koymakta zorlanıyoruz. Şu anda batı illerinden Van’a dönüşlerde yoğunluk var. Yaz tatilinin yaklaşması ve okulların kapanacak olması da bu gelişleri artırıyor. Bayrama son bir iki gün kala ve bayram sonrası gidişlerde artış bekliyoruz. Günlük ortalama 10 araç çalışırken, bayramda bu sayı 13’e çıkıyor. Ancak araçlarımız batıya giderken boş gidiyor, dolu dönüyor. Bu da maliyetleri karşılamıyor,” ifadelerini kullandı.