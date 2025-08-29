Van'ın istihdam ve üretim üssü olarak bilinen Van OSB'de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Van'ın ve bölgenin tekstil kenti olma yolunda ilerleyen Van OSB, özellikle 5'inci etabında bitirilen ve devam eden fabrikalarının tamamlanmasıyla birlikte 50 bin istihdam hedefliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, yönetime geldikleri günden itibaren tek hedeflerinin kentin ekonomisine katkı sunmak, ülkenin ihracatına, dış ticaretine destek sunmak olduğunu belirterek, bunun çalışmaları içerisinde olduklarını söyledi. 284 hektardan oluşan 5'inci etabının yaklaşık100 hektarlık alanını yüzde 50'sini tamamladık. Buraları özel müteşebbislerimize, şahsi firmalarımıza tahsislerini yaptık.

Onlar burada fabrikalarını, binalarını kurdular, makine hatlarını oluşturdular ve üretim yapıyorlar. Valimizin öncülüğünde, Van Büyükşehir Belediyemizin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle daha önce burada 6 fabrika inşa edildi. Bu tekstil fabrikalarımız üretime geçtiler. İstihdam ve üretim oluşturmaya devam ediyorlar. Yine geçen sene Valimiz Ozan Balcı'nın himayelerinde 4 tane yeni tekstil fabrikası kuruldu. Onlarda şu an üretime devam ediyor" dedi.

2025 yılı itibariyle 10 tane yeni tekstil inşaatına başladıklarını vurgulayan Aslan, "Kısa sürede proje çalışmaları ve ihale süreçleri tamamlandı. Şu an tekstil bölgemizde 10 tane yeni firmanın üretime geçmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Van OSB'nin her tarafında fabrikalar inşa ediliyor. İnşallah bunları da en kısa sürede bitirip üretime almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Van'ın genç ve işsiz bir nüfusa sahip olduğunun altını çizen Aslan, "Özellikle ilimizde ve bölgemizde çok ciddi bir genç ve işsiz nüfusumuz söz konusu. Biz bu insanları istihdam etmek için, bu insanların evlerine, ailelerine destek sunmaları için, ihtiyaçlarını karşılamaları için iş, aş sağlamak zorundayız. İlin temsilcileri olarak bizde sayın valimizin öncülüğünde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Van OSB'de 50 bin istihdam hedefi doğrultusunda valimizle, milletvekillerimizle, paydaş kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Van OSB'yi hem üretimde hem istihdamda bölgenin bu bölgenin en güçlü ve en iyi ili yapacağız" diye konuştu.