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WanHaber - ÖZEL

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremler ve artçı sarsıntılar ile uzmanların deprem uyarıları vatandaşları tedirgin ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“DEPREME SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK OLARAK NE KADAR HAZIRIZ?”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, “Depreme hazır olup olmadığımızı başta kendimize sormamız gerekiyor. Biz araştırmacılar olarak Van’ın olası bir depreme ne kadar hazır olup olmadığını hep soruyoruz. Tabii buna verilen cevap çok basit bir cevap olur, bu olasılığın çok detaylı incelenmesi gerekir. Sadece üst yapı olarak düşünmemek lazım, bu durumun psikolojik ve sosyolojik boyutlarının da ele alınması ve araştırılması gerekir” dedi.

“VAN, OLASI BİR DEPREME YÜZDE 30-40 CİVARI HAZIRDIR”

İnsanlarda deprem bilincinin tam anlamıyla oturmadığını aktaran Selçuk, “Sadece Van özelinde değil Türkiye geneline baktığımız zaman, aslında depreme ne kadar hazırız sorusu herkesin ilk başta bireysel olarak kendine sorması ve üzerine düşünmesi gereken bir soru.

Elbette Van tam olarak hazır değil. Van olarak depreme çok hazır olduğumuzu düşünmüyorum, en fazla yüzde 30 veya 40 civarında hazır olduğumuz söylenebilir. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bilinçlenme olayı daha çok arttı. 2011 yılında gerçekleşen Van Depremi’nden sonra bilinçlenme konusunda bir zemin oluşmuştu zaten” ifadelerine yer verdi.

“HER İLDE ‘İL AFET RİSK AZALTMA PLANLARI’ İLE ADIMLAR ATILDI”

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planlarının her ilde yapıldığını aktaran Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, atılan adımların önemli olduğunu aktardı.

Selçuk, “İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan İl Afet Risk Azaltma Planları vardı, bunlar aslında iller için çok önemli adımlar. İl Afet Risk Azaltma Planlarında yer alan ‘Kırmızı Eylem Planları’ vardı, bu eylem planlarının acilen yapılması için gerekli bütçelerin ayrılması yönünde planlamalar yer alıyor.

Bu önemli bir adım, 81 ilde uygulanacak olan İl Afet Risk Azaltma Planları ile beraber iller afetlere veya depreme hazırlanma yönünde adımlar atmış olacak. Bunlar uzun vadede gerçekleşecek şeyler tabii ki ama toplumun da ilk başta birey olarak kendini değiştirmesi gerek, en önemli unsurlardan biri bu zaten” diye konuştu.

“HER ŞEY YÖNETMELİĞE UYGUN OLSA DEPREMİ KONUŞMAZDIK”

Yapıların deprem yönetmeliğine uygun yapılmadığını belirten Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, vatandaşların denetim noktasında talep oluşturması gerektiğini söyleyerek şunları aktardı, “Deprem yönetmeliğine uygun yapılmayan yapılar mevcut aynı zamanda yapı denetimleri tamam mı değil mi, bunları vatandaşların talep etmesi gerekiyor. En fazla 3 kat yapılması gereken yere 5 kat yapılıyor. Her şey yönetmeliğe uygun yapılsa bugün depremi çok konuşuyor olmazdık.”

Haber: Fatma Öztürk