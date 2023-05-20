20 Mayıs 2023 Van'da Bugün Nöbetçi Eczaneler

AKAY ECZANESİ
İPEKYOLU

HASTANE CADDESI DEVLET HASTANESI KARSISI AKAY SAGLIK MERKEZI ALTI NO:1
04322167171
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SERHAT ECZANESİ
İPEKYOLU

BAHÇİVAN MAH.CUMHURİYET CAD.NO:8 (Valilik Karşısı)
04327512331
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IPEKYOLU ECZANESİ
İPEKYOLU

Cumhuriyet Mah. Zübeyde Hanım Caddesi Lokman Hekim Hastanesi Karşısı No:33A
04322178191
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HAZEM ECZANESİ
EDREMİT

İPEKYOLU ÜZERİ HACIDURAĞI FORD PLAZA YANI:309
04322171718
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REVŞAN ECZANESİ
TUŞBA

ABDURRAHMAN GAZİ MAH. İSKELE CAD.TARIM MÜD.YANI ÇALI DURAĞI 152/B
04322223332
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VANYOLU ECZANESİ
ERCİŞ

VANYOLU MAH.YENİ DİŞ HASTANESİ KARŞISI(ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI) DIŞ KAPI NO:93
04323511969
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EMEK ECZANESİ
ERCİŞ

KIŞLA MAH. ŞEHİTLER CADDESİ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HAST.KARŞISI DIŞKAPI NO:91D
04323518521
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ELBAK ECZANESİ
BAŞKALE

BAŞKALE DEVLET HASTANESİ YANINO:248
04326513733
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MEHMET ECZANESİ
ÖZALP

MAHMUDİYE MAH.VAN-SARAY YOLU NO:113B
04327122222
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GÖNÜL ECZANESİ
MURADİYE

Yenişehir Mah.Hast.Cad.No:53
04324512787
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BÜYÜK ECZANESİ
GEVAŞ

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MUHLİS GÖRENTAŞ BULVARI NO:25/27
04326123099
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ŞİFA ECZANESİ
GÜRPINAR

CUMHURİYET MAH.CUMHURİYET CAD.NO:12A
04325512685
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SAKİ ECZANESİ
ÇALDIRAN

ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI KIVANÇ CESUR MAH.VALİ MÜNİR KARALOĞLU CAD.NO:16
ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ ÖNÜ
04324122727
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BURAK ECZANESİ
ÇATAK

CUMHURIYET MAHALLESI ATATÜRK CADDESI NO:7
04325122612
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