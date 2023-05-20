20 Mayıs 2023 Van'da Bugün Nöbetçi Eczaneler
AKAY ECZANESİ
İPEKYOLU
HASTANE CADDESI DEVLET HASTANESI KARSISI AKAY SAGLIK MERKEZI ALTI NO:1
04322167171
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
SERHAT ECZANESİ
İPEKYOLU
BAHÇİVAN MAH.CUMHURİYET CAD.NO:8 (Valilik Karşısı)
04327512331
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
IPEKYOLU ECZANESİ
İPEKYOLU
Cumhuriyet Mah. Zübeyde Hanım Caddesi Lokman Hekim Hastanesi Karşısı No:33A
04322178191
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
HAZEM ECZANESİ
EDREMİT
İPEKYOLU ÜZERİ HACIDURAĞI FORD PLAZA YANI:309
04322171718
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
REVŞAN ECZANESİ
TUŞBA
ABDURRAHMAN GAZİ MAH. İSKELE CAD.TARIM MÜD.YANI ÇALI DURAĞI 152/B
04322223332
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
VANYOLU ECZANESİ
ERCİŞ
VANYOLU MAH.YENİ DİŞ HASTANESİ KARŞISI(ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI) DIŞ KAPI NO:93
04323511969
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
EMEK ECZANESİ
ERCİŞ
KIŞLA MAH. ŞEHİTLER CADDESİ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HAST.KARŞISI DIŞKAPI NO:91D
04323518521
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
ELBAK ECZANESİ
BAŞKALE
BAŞKALE DEVLET HASTANESİ YANINO:248
04326513733
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
MEHMET ECZANESİ
ÖZALP
MAHMUDİYE MAH.VAN-SARAY YOLU NO:113B
04327122222
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
GÖNÜL ECZANESİ
MURADİYE
Yenişehir Mah.Hast.Cad.No:53
04324512787
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
BÜYÜK ECZANESİ
GEVAŞ
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MUHLİS GÖRENTAŞ BULVARI NO:25/27
04326123099
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
ŞİFA ECZANESİ
GÜRPINAR
CUMHURİYET MAH.CUMHURİYET CAD.NO:12A
04325512685
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
SAKİ ECZANESİ
ÇALDIRAN
ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI KIVANÇ CESUR MAH.VALİ MÜNİR KARALOĞLU CAD.NO:16
ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ ÖNÜ
04324122727
Haritada görüntülemek için tıklayınız...
BURAK ECZANESİ
ÇATAK
CUMHURIYET MAHALLESI ATATÜRK CADDESI NO:7
04325122612
Haritada görüntülemek için tıklayınız...