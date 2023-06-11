Wanhaber / Ramazan Çetin
VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
Bugün sabah 09.00 – 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Tuşba ilçesine bağlı Gölyazı, Çobanoğlu, Gendelova, Çomaklı, Kozluca, Yalnızağaç, Seyrantepe Mahallesi, Düzyol Ve Bağlı Sokaklar, Yeni Sanayi Sitesinde - 09.00 – 17.00 saatleri arasında.
İpekyolu ilçesine bağlı Dere Üstü Mahallesinde – 09.00 – 17.00 saatleri arasında.
Çaldıran ilçesine bağlı Kilimli, Yaykılıç Ve Alikelle Köylerinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında.
Muradiye ilçesine bağlı Karahan, Alkasnak, Durukaş Köyleri ve bunlara bağlı sokaklarda - 09.00 – 17.00 saatleri arasında.
Gürpınar ilçesine bağlı Çörekli, Yaramış, Cevizalan, Karakoç, Öveçli, Aşağı Ve Yukarı Sütlüce, Üçgen Köyleri, Acer, Yaramış, Ferzende, Sado, Kırağı, Albenek Mezraları ve bunlara bağlı sokaklarda - 09.00 – 17.00 saatleri arasında.
Erciş ilçesine bağlı Agırkaya, Evbeyli, Köycük, Söğütlü, Kardoğan, Mağara, Toklu Mezrası, Şeytanovası, Ağaçören, Mavikom Mezrası, Çubuklu, Gözütok Köylerinde - 09.00 – 17.00 saatleri arasında.