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48 takımın yer alacağı turnuvada çekilen kura sonuçlarına göre, G Grubunda Van ekibi ile birlikte Balıkesir, Crazy ve Ankara ekipleri yer alıyor.

Turnuvaya Zeki Yılmaz kaptanlığında katılacak olan Van Masterler Takımı, geleneksel olarak katıldığı turnuvadan başarılı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Turnuva kapsamında grubunu ilk ikide tamamlayan takımlar bir üst tura yükseliyor. Ardından eleme usulü maçlar başlıyor.

Eleme usulü maçların ardından ilk 3’e giren takımlara ödül ve plaket veriliyor.

Van Masterler Takımının da bu yıl ki hedefi ilk 3’e girmek.

Umut Tarhan