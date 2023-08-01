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WanHaber – ÖZEL

Van Masterler Derneği’nin yeni yönetimi, Elit World Otel’de basın mensupları ile bir araya geldi.

2013 yılında kurulan ve kurucu başkanlığını Zeki Yılmaz’ın yaptığı Van Masterler Derneği’nin yeni yönetim kurulu başkanlığına İbrahim Koç seçilmişti.

Basın mensupları ile birlikte kahvaltı programında bir araya gelen Van Masterler Derneği başkan veüyeleri, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Düzenlenen toplantıya; Van Masterler Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koç, Van Masterler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Barış Meriç ve Ergin Çiftçi, Van Masterler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Oktay Aksoy, Meriç Harman, Van Masterler Derneği Basın Sözcüsü Rıdvan Can ve basın mensupları katıldı.

“AMACIMIZ GELECEĞİN GENÇLERİNE ÖRNEK OLMAK”

Van Masterler Derneği’nin yeni yönetimi hakkında açıklamalarda bulunan Van Masterler Derneği Basın Sözcüsü Rıdvan Can, “Van Masterler Derneği’nin yeni oluşan yönetimindeki arkadaşlarımızla beraber sizinle hem istişare toplantısı yapmak hem de bir araya gelmek istedik.

10 yıla yakın bir süredir Van Masterler Derneği var. Derneğimiz, yıllarca profesyonel futbol oynamış, Van Spor’da teknik direktörlük yapmış Zeki Yılmaz öncülüğünde kurulmuştur. Son dönemde dernekte görev değişikliği oldu, İbrahim Koç ve yeni yönetimle birlikte bu görevi devraldık. Bundan sonraki süreçte nasip olursa bir arada olacağız, götüreceğiz. Van Masterler Derneğinin temel amacı Van’da ki spora ve spor şehrine renk katmak. Geleceğin gençlerine örnek olmak, abilik yapmak” diye konuştu.

“DERNEĞİMİZ SADECE FUTBOLDAN İBARET DEĞİL”

Van Masterler Derneği’nde yeni yönetim kurulu başkanlığına seçilen İbrahim Koç ise, şu ifadeleri kullandı; “Van Masterler Derneği 10 yıl önce kurulan, Antalya’da Mayıs-Ekim ayında uluslararası futbol turnuvasına 10 yıldır katılım gösteren bir dernek.

Biz bu tür etkinliklere katıldığımızda bu memleketi temsil ediyoruz. Yıllarca bu memlekete futbol anlamında, Van Spor ve çeşitli takımlarda forma giyerek hizmet ettik, artık Van Masterler Derneği olarak gençlerimize öncülük ediyoruz, bizden sonra devam etmeleri için hazırlıyoruz. Bu dernek sadece futbol ve spordan ibaret değil çok farklı projelerimiz oldu ve devam edeceğiz çalışmaya. Ayrıca dernek olarak basının desteğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”

Yeni yönetime seçildiği için mutlu olduğunu dile getiren İbrahim Koç, bu yıl içinde Masterler Turnuvası düzenleyeceklerini açıkladı.

Van Masterler Derneği’nin düzenlediği toplantı soru cevapla sona erdi.

Haber: Mehmet Salih Giyci / Fatma Öztürk