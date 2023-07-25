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WanHaber – ÖZEL

Kent merkezine 5 km uzaklıkta yer alan ve en önemli tarihi yerlerden biri olan Van Kalesi ve çevresi, piknik sezonu ile beraber çöplerden nasibini aldı.

Van’ın en önemli sembollerinden biri olan Van Kalesi, son günlerde göze çarpan çevre kirliliği ile turistlerin de dikkatini çekiyor.

Tarihi yapısıyla ziyaretçilerini hayran bırakan kale, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ancak son zamanlarda vatandaşların piknik yaptıktan sonra çevreye bıraktığı çöpler ve tarihi yapının duvarlarının farklı yerlerine, sprey boyalarla yazılar yazılması, kalenin ihtişamına gölge düşürüyor.

Kale duvarlarındaki yazı ve şekiller görüntü kirliliği oluştururken, çevreye gelişigüzel atılan çöpler ise çevre kirliliğine neden oluyor.

YERLİ – YABANCI TURİSTLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Van Kalesini son günlerde piknikçilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de ziyaret ediyor. Kale çevresinde piknikçilerden geriye kalan çöpler, turistlerin de dikkatini çekiyor.

Ortaya çıkan görüntülerin üzüntü verdiğini söyleyen kale ziyaretçilerinden Esma Turan, denetimin daha sık yapılması gerektiğini söyledi. Turan, “Tarihi yapılarımıza ve doğal güzelliklerimize maalesef gereken özeni gösteremiyoruz. Bu tür yerleri ziyaret ederken lütfen çevremizde çöp bırakmayalım, el birliği ile temiz tutalım. Bu konuda halkımızı daha duyarlı olmaya, yetkili kurumları da sıkı denetimlere davet ediyorum” dedi.

Fatma Öztürk