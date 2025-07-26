Teknolojinin ölçüsüz kullanımı hem fiziksel hem de psikolojik pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Çocukların yaz tatilini daha sağlıklı ve dengeli geçirebilmeleri için ebeveynlere çeşitli önerilerde bulunuldu.

İşte farkındalık oluşturulması için yayınlanan o bilgilendirme;

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!

Günlük hayatı kolaylaştıran teknoloji, aşırı ve kontrolsüz kullanıldığında bağımlılığa dönüşebiliyor. Uzmanlar, teknolojik cihazların uzun süreli kullanımının; göz yorgunluğu, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, dikkat dağınıklığı ve hatta kalp-damar hastalıklarına kadar uzanan sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtiyor.

HAREKETSİZLİK TEHLİKESİ: KAS VE OMURGA SORUNLARI

Ekran başında uzun süre hareketsiz kalmak, boyun, omuz ve sırt ağrılarına neden olurken; çocuklarda omurga eğrilikleri ve kamburluk gibi gelişimsel sorunlara da zemin hazırlıyor. Van İl Halk Sağlığı Başkanlığı bu noktada aileleri fiziksel aktiviteye teşvik etmeye çağırıyor.

GÖZ SAĞLIĞI EKRAN KARŞISINDA RİSK ALTINDA

Uzun süre ekrana bakmak, çocuklarda gözde kuruluk, batma, sulanma, bulanık ya da çift görme gibi sorunlara yol açabiliyor. Görme ile ilgili şikâyetler baş ağrısı ile birleştiğinde çocukların günlük yaşam kalitesi ciddi oranda düşüyor.

DİJİTAL EBEVEYNLİK ÖNE ÇIKIYOR

Van İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, dijital çağda çocukların güvenliği için “dijital ebeveynlik” becerilerinin önemine dikkat çekti. Ebeveynlerin dijital okuryazar olması ve çocuklarını siber tehlikeler konusunda bilgilendirmesi gerektiği vurgulandı. Siber zorbalık, dolandırıcılık, bağımlılık ve siber saldırılar gibi konularda çocukların bilinçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

EKRAN SÜRESİNDE DENGE ŞART

Yetkililer, çocukların teknolojiden tamamen uzak tutulmaması, ancak sınırsız erişimin de önlenmesi gerektiğini belirtiyor. İnternette geçirilen sürenin yanı sıra içeriklerin de mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu durumun çocuğun özel hayatına müdahale anlamına gelmediğinin, aksine onu çevrimiçi ortamlardaki tehditlerden korumaya yönelik bir sorumluluk olduğu ifade ediliyor.

AİLELERE ÇAĞRI: TATİL PLANI ŞART

Van İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, ailelerin yaz tatili boyunca çocuklarıyla birlikte fiziksel aktiviteleri içeren bir tatil planı yapmaları gerektiğini belirtiyor. Bu planlamada çocukların teknoloji ile geçirecekleri sürenin dengeli şekilde düzenlenmesi ve içeriğin yaşa uygun seçilmesi gerektiği ifade ediliyor.