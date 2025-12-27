Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan tahmini hava durumu verilerine göre, Van’da bugün (27 Aralık Cumartesi) ve yarın (28 Aralık Pazar) Bahçesaray ile Çatak ilçeleri için turuncu kodlu uyarı yapılırken, kentin diğer ilçeleri için ise sarı kod uyarısında bulunuldu.

MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, bugün öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale’de yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, rüzgârın ise güney ve batı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

MGM, Van için ‘yoğun ve kuvvetli kar yağışı’ uyarısında bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ilçeleri olan Bahçesaray, Gevaş, Çatak, Gürpınar ve Başkale’de yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir. Yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren ise Van merkez ile kuzey ilçeleri olan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Özalp, Saray, Erciş, Çaldıran ve Muradiye’de yer yer kuvvetli kar yağışı öngörülmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Van’da bugün ve yarın için beklenen tahmini hava durumu verileri ise şu şekilde;

Bahçesaray;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

Başkale;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

Çaldıran;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

Çatak;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

Edremit;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

Erciş;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

Gevaş;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

Gürpınar;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

İpekyolu;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

Muradiye;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

Özalp;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

Saray;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

Tuşba;

27 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu, zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlı