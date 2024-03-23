Meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Beklenen yağışların Van ve Hakkari'de öğle saatleri itibariyle başlaması tahmin edilirken; Muş, Bitlis, Hakkari illeri ile Van’ın güneyinde kuvvetli kar, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışları şeklinde olmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Van ve bölge illeri için bir dizi uyarıda bulundu.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine ilişkin uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlan ve don olayına da dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydedildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojik uyarıda; kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de hatırlatıldı.

VAN İÇİN BUGÜN BEKLENEN TAHMİNİ HAVA DURUMU

Van ve İlçeleri için bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı