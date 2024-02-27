Van’da son günlerde etkili olan soğuk havalara kuvvetli rüzgar da eşlik ediyor. Durum böyle olunca Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi uyarılarda bulundu.

Bugün ve yarın da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın, yarın gece saatlerinden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yaptığı paylaşımda; “Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor” diye kaydetti.

ÖNEMLİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, önemli uyarılarda da bulundu. Uyarıda; “Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı (karbon monoksit) zehirlenmeleri, tipi, kar savrulması, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarın Çarşamba (28.02.2024) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.