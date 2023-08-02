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Wanhaber / Uğur Mengeş

Van'ın yetersiz uçak seferleri bir kez daha gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na da çeşitli ortamlarda Van'ın uçak sefer sayılarının arttırılması talebi ve bu konuda yaşanan mağduriyetler anlatıldı.

Bu gelişmenin ardından Van heyetinden, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ile birlikte THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Van’ın havayolu uçuşları ile ilgili yaşadığı sıkıntılar dile getirilerek, görüş alış verişinde bulunuldu.

Vanlılar, bu görüşmeden uçuş sorununun çözümüne ilişkin güzel haberler beklerken, görüşmenin neticesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.