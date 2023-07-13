Wanhaber /Ramazan Çetin

BAKAN TEKİN'E ZİYARET

Van Valisi Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Van'da Milli Eğitimle ilgili iş, işlemler ve yatırımlar hakkında görüşmelerde bulunuldu.

BAKAN KOCA'YA ZİYARET

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu'ndan oluşan Van heyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Vali Balcı, "Ziyarette, Sn. Bakanımızla ilimizde yapılan ve yapılacak olan hastane, ağız ve diş sağlığı merkezi ile diğer sağlık yatırımları konusunda karşılıklı istişarelerde bulunduk.” dedi.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE ZİYARET EDİLMİŞTİ

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kahyan Türkmenoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve DSi 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna'dan oluşan Van heyeti DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’yı da ziyaret etmişti.