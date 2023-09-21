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Wanhaber

Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, MKYK Üyesi Zahir Soğanda ve Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun’dan oluşan Van heyeti, Ankara’da yoğun bir ziyaret trafiği gerçekleştirdi.

Çeşitli bakanlıklar ve genel müdürlükler düzeyinde ziyaret gerçekleştiren Van heyeti, yatırımlar ve ihtiyaçları konuştu.

ZİYARETLER

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MKYK Üyesi Zahir Soğanda ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyarete ilişkin Vali Balcı; “Sağlık Bakan Yardımcımızla ilimizdeki sağlık yatırımlarını görüştük” dedi.

Van heyeti, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İncegöz’ü de ziyaret etti. Ziyarete ilişkin bilgi veren Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Van'ımızın sağlık hizmetleri alanında gereksinim ve beklentileri üzerine istişarede bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için kendisine teşekkür ediyoruz” diye kaydetti.

Van heyetinin bir sonraki adresi Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü oldu. Burada Genel Müdür İhsan Ateş‘i ziyaret eden Van heyeti, Van’ın sağlık hizmeti ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulundu.

ADALET BAKANLIĞINA ZİYARET

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve MKYK Üyesi Zahir Soğanda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu.

TARIM BAKANI YUMAKLI ZİYARET EDİLDİ

Van heyetinin ziyaret gerçekleştirdiği bakanlıklardan birisi de Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Burada Bakan İbrahim Yumaklı ile görüşen Van heyeti, çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin olarak Vali Ozan Balcı; “Tarım ve Orman Bakanımız ile ilimizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan ve yapılacak yaptırımları görüştük” bilgisini paylaştı.

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Yoğun ziyaret programı çerçevesinde Van heyetinin bir diğer durağı da DSİ Genel Müdürlüğü oldu. Burada DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile görüşen Van heyeti, Van ile ilgili görüşmelerde bulundu.

BAKAN KOCA’YA ZİYARET

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MKYK Üyesi Zahir Soğanda ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da makamında ziyaret etti.

Vali Balcı; “Ziyarette Bakanımız ile ilimizde yapılan ve yapılacak sağlık yatırımlar görüşüldü” dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ZİYARETİ

Van heyetinin ziyaret ettiği bakanlıklardan birisi de Milli Savunma Bakanlığı oldu.

Vali Balcı, Van Milletvekilleri Kayatürk, Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Güray ve MKYK Üyesi Soğanda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Haber: Umut Tarhan