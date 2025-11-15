İzmirli model ve oyuncu Ayaz Salih Koç, sosyal sorumluluk amacıyla başlattığı Türkiye turunda 69. durak olarak Tatvan’a ulaştı. Gittiği her şehirde çocuklarla etkinlikler yapan Koç, Tatvan’da da yoğun ilgi gördü. Van Gölü’ndeki çekilme ve kirliliğe dikkat çekmek için Örümcek adam kostümüyle göle girerek farkındalık çalışması gerçekleştiren Koç, "Doğamıza sahip çıkmak hepimizin görevi. Türkiye’nin her yerinde insanlarla buluşmaya ve çocuklara moral olmaya devam edeceğim" dedi.

Koç, Türkiye turunu sürdüreceğini belirterek, kendisini gören herkesi çekinmeden yanına gelmeye davet etti.

Kaynak: İHA