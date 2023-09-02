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Van Gölü'nü gelecek nesillere daha temiz ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü için hayati öneme sahip olan dip çamur temizliği çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İskele sahilinden, arıtma tesisine kadar olan 680 bin metreküplük alanda dip çamur temizliği çalışmalarını yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nde 2 milyon 750 bin metreküp dip çamurunu temizlemeyi hedefliyor. 82 iş makinesi ve 100 personel ile yapılan çalışmalarda bugüne kadar 1 milyon 250 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapılırken, çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

"HEDEFİMİZ 2 MİLYON 750 BİN METREKÜP ÇAMUR TEMİZLEMEK"

Dip çamur temizliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "İlimizin imarı, ihyası, inşası vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için birçok proje hayata geçirdik. Bunlardan biri de Van Gölü dip çamuru temizliği. Yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü Van Gölü sadece Van için değil, Türkiye ve dünya için çok kıymetlidir. Vanlılar için de sosyolojik, kültürel ve turizm açısından ayrı bir değeri var.

Biz bu değeri gelecek nesillere daha temiz bir şekilde aktarmak için çalışıyoruz. Şu anda İskele sahilinde 82 araç ve 100 personel ile iki ayrı noktada dip çamuru çalışması yapıyoruz. Şu ana kadar 1 milyon 250 bin metreküp çamur temizlendi. Hedefimiz 2 milyon 750 bin metreküp çamur temizlemek. Çevrenin korunmasına çok değer veriyoruz.

Temizlik yaptığımız alan birçok kuşun da yaşam alanı. Vatandaşlarımız da temizlik yaptığımız bölgelerdeki parklara rağbet gösteriyorlar" ifadelerini kullandı. 3 bin 755 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü kirlilikten arındırılıyor. Büyükşehir Belediyesince başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları ile Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakılması amaçlanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda 1,5 yılı aşkındır süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. Turkuaz görüntüsü, mavi bayraklı plajları ve sahilleri ile görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü, dip çamur temizliğinin tamamlanmasıyla daha temiz olacak. Önceki arıtma tesisinin yetersiz olması nedeniyle ciddi anlamda kirlenen Van Gölü'nde başlatılan dip çamur temizliği aralıksız bir şekilde sürüyor.

Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin devre alınmasıyla, Van Gölü'nde dip çamur temizliğine başlayan Van Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz araçlarıyla kıyı kesimlerde sürdürdüğü dip çamur temizliği ile Van Gölü artık daha temiz olacak.

Geçtiğimiz yıl başlatılan dip çamur temizliği ile Van Gölü kirlilik tehditlerinden kurtulurken, daha önce atık sulardan oluşan dip çamuru ise kötü kokuya neden oluyordu. Dip çamurunun temizliği için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mekanizmayla çalışmalar sürerken, dip çamurlarının temizlenmesinin ardından sahiller kötü kokudan arınacak.

Van halkını sahillerle buluşturmak için çalışmalar yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nü daha temiz bir hale getirmek için çabalıyor. Van Gölü'ndeki kirliliği ve ağır kokusu ile bölgede yaşayan insanları rahatsız eden dip çamuru tamamen temizlenecek.

İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin hizmete girmesiyle birlikte atık suların döküldüğü göl kıyısında dip çamuru temizliği çalışmaları yapılırken, bu bölgelerdeki dip çamuru tamamlandık sonra, geri kalan sahil bölgesinde dip çamuru temizliği devam edecek. Dip çamuru temizliği ile Van Gölü, her yerinde yüzülebilen, piknik yapılabilen bir hale getirilecek.

Dip çamur temizliği ile Van Gölü'ndeki kötü kokunun da önüne geçilecek. Merkezde bulunan derelerde ve sahilde temizlik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nü gelecek nesillere daha temiz bir şekilde aktarmak için çabalıyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 Eylül ayında Van Gölü'nde başlatılan dip çamur temizliği çalışmaları kapsamında şu ana kadar 1 milyon 250 bin metreküp dip çamuru çıkarılırken, bir yandan da Van Gölü'ne kirli su bırakılmamaya özen gösteriliyor.

Van bölge gazetesi