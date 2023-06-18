WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van'da son zamanlarda basında yer alan Van Ferit Melen Havalimanı'nın kapatılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nın bir süre kapalı kalacağı iddiaları yalanlanırken, havalimanının uçuşa açık olduğu ve seferlerine devam ettiği öğrenildi.

Havalimanı ve uçuşları etkileyebilecek herhangi bir durumda yolcu mağduriyetlerinin yaşanmaması için gerekli bilgilendirmeler çalışma öncesinde kamuoyu ile paylaşılacağını belirten yetkililer, havalimanının seferlerine devam ettiğini ve devam edeceğini bildirdi.