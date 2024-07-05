Van Büyükşehir Belediyesi, son olarak 105 kilometre uzaklıktaki Erciş ilçesine ulaşımı sağlamak amacıyla, 2 adet 51+1 otobüs ve 48+1 otobüs seferlerine başlıyor. Her gün sabah 06.30 ile öğleden sonra 17.15’de seferler düzenlenecek.

Güzergâh şu şekilde olacak:

Van'dan Erciş'e: Van otogarı, YYÜ kampüs kavşağı, Muradiye Çaldıran yol ayrımı, Ünseli, Sanayi kavşağı, Viar durağı, Van yolu Cad., Kışla Cad., Erciş otobüs depolama alanı.

Erciş'ten Van'a: Erciş otobüs depolama alanı, Kışla Cad., Van yolu Cad., Viar durağı, Sanayi kavşağı, Ünseli, Muradiye Çaldıran yol ayrımı, YYÜ kampüs kavşağı, Van otogarı.

Ayrıca otobüs sefer ücretleri şu şekilde: tam: 80 TL öğrenci: 60 TL

Seferlerin açılışı 8 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.