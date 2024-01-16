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Van’ın nüfusunun gün geçtikçe artış göstermesinden kaynaklı, şehrin barınma probleminin de aynı oranla artış gösterdiğini söyleyen Özdek, “Van’da yaşayan 1 milyon 170 bin kişi görünüyor olsa da, burada ikamet eden insan sayısı bu rakamların çok üzerinde. İkameti burada olmayıp da burada yaşayan insan sayısı da çok fazla. Totale bakıldığında Van’da nüfus oranı oldukça yüksek.’’ ifadelerini kullandı.

Turizmin de etkisiyle kentin mevsime bağlı göç aldığını ifade eden Özdek, “Bu oran yaz aylarıyla beraber daha da artıyor. Van hem yabancı hem de yerli turistlerin tercih ettiği bir il konumunda. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Van’da tabii ki en büyük problem konut sorunu oluyor” dedi.

“KONUT SAYISINDA ARTIŞ OLMALI”

Yaşanan barınma probleminin gün geçtikçe daha fazla arttığını söyleyen Özdek, “Yaz aylarına doğru konut sayısının artması turizm açısından da iyi olacak. Yatırımcılara da bu konuda seslenmek istiyorum; konut sayılarının arttırılması bu doğrultuda önem arz ediyor. Van’ın imarı üzerinde mekânsal planlamanın yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bu konuda adım atılması için yetkili mercilere seslenen Özdek, “Valilik ile beraber Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı burada koordineli bir şekilde bu sorunların üstesinden gelebileceklerdir. Van’ın her alanda gelişmesi lazım, konut üretiminin yapılacağı alanların belirlenmesi ve kentin genişleyerek büyütülmesi lazım. Memleketimizin kaderi bu olmamalı, Edremit ile Erciş’e doğru kentin büyütülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.