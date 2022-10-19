Vanspor, kupada Elazığ'ı konuk ediyor

Ligde son haftalarda oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayan Vanspor, kupada Elazığ temsilcisini mağlup ederek, bir üst tura yükselmek istiyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü lig maçında sahasında Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan ve 3 puan hasretini sürdüren Van temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda bugün sahasında konuk edeceği 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü elemek istiyor.

Bir üst tura yükselmek için mücadele edecek olan Vanspor, kupa maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Ligde oynadığı maçlarda istediği sonucu elde edemeyen ve kötü günler geçiren Vanspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda bugün sahasında saat 13.00'te 3. Lig ekibi 23 Elazığ Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor.

Vanspor açısından zorlu geçecek olan mücadelenin A Spor'dan naklen yayınlanacağı öğrenildi. Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda kupa maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda tamamlayan Van temsilcisi, bir üst tura yükselmek için mücadele edecek. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmayı, Burak Kaplan, Erol Ernek, Ozan Bekar ve Mehmet Semih Güçlü hakem dörtlüsü yönetecek.

ELAZIĞ TEMSİLCİSİ VAN'DA ÇIKIŞ PEŞİNDE

Öte yandan Vanspor gibi ligde istediği sonuçları elde edemeyen 23 Elazığ Futbol Kulübü de Van'da çıkış arayacak. 3. Lig 2. Grupta mücadele eden 23 Elazığ Futbol Kulübü oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 5 beraberlikle grupta 4 puanla on altıncı sırada yer alıyor.

Vanspor'un grubunda mücadele eden Kırklarelispor bugün sahasında 52 Orduspor FK'yı konuk ederken, Uşakspor ise, Gümüşhane Sportif Faaliyetler karşısında turu geçmek için mücadele edecek. Balıkesirspor, sahasında Yeşil Yurt D.Ç Ofspor'u konuk ederken, Kırşehir Futbol Kulübü ise yine grubunda ikinci sırada yer alan İskenderunspor ile karşılaşacak. Etimesgut Belediyespor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelirken, Diyarbekirspor da deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile tur için mücadele edecek. Vanspor'un grubunda mücadele eden Fethiyespor ise 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a konuk olacak.

Vanbölgegazetesi