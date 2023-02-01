Vanspor hata yapmak istemiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bitexen Vanspor FK, 23. Hafta mücadelesinde kendi seyircisi önünde Adıyaman 1954 Spor Kulubü’nü ağırlayacak.

VAN'DA SPOR 01.02.2023, 10:29 01.02.2023, 10:32
Vanspor hata yapmak istemiyor

Mehmet Salih Giyci - WanHaber

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan temsilcimiz Bitexen Vanspor FK, 23. Hafta mücadelesinde kendi evinde Adıyaman 1954 Spor Kulübü’nü ağırlayacak. Son 9 maçında yenilmeyen kırmızı siyahlılar Adıyaman 1954 Spor karşısında kazanarak puan farkını eritmek istiyor. Rakiplerinin puan kaybetmesi halinde 3. Sıraya yükselme şansı da bulunan Vanspor, kendi seyircisi önünde 23. Haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

22. Hafta geri de kalırken 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan kırmızı siyahlı ekip 40 puanla 5. Sırada yer alıyor. Trabzon deplasmanından 1 puanla dönen Ümit Bozkurt’un öğrencileri, kaybetmeme serisini de devam ettiriyor.

Adıyaman 1954 Spor, son haftalarda inişli çıkışlı form grafiği ile güven vermeyen bir ekip konumunda yer alıyor.  Küme hattının 6 puan üzerinde bulunan Adıyaman temsilcisi, Vanspor karşısında puan ya da puanlar arayacak.  Adıyaman 1954 Spor son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puanla 14. Sırada yer alıyor. 

Form grafiğine göre baz alınan son 5 karşılaşmaya göre; Vanspor, evinde oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmezken, Adıyaman temsilcisi deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanamadı. Bu istatistiklere göre kâğıt üzerinde favori olarak gösterilen temsilcimiz Vanspor, bu alandaki serisini de devam ettirmek istiyor.

İki takım arasında oynanan 5 maçın 2’sini Vanspor 1’ini Adıyaman 1954 Spor kazanırken 2 maç ise berabere bitti. 

STAT: Atatürk Şehir Stadyumu
TARİH: 04.02.2023, 14:00

Bitexen Vanspor FK Muhtemel 11’i

Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Miraç Acer, Uğur Gezer, Hasan Bilal, Barış Sağır, Erkul Küçük, Emrah Tacir, Emre Oymak, Sedat Komi, Tayyib Kanarya

Adıyaman 1954 SK Muhtemel 11’i
Melih Ağa, Kerem Vapuroğlu, Nihat Koç, Yiğit Demir, Burak Gürler, Atakan Ekiz, Salim İyik, Haydar Deniz, Alihan Bel, Göktan Işılak, Nezir Özer
 

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