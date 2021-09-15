Vanspor, Diyarbekirspor maçı bilet fiyatları belli oldu!

WanHaber - Haber Merkezi

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Seyithan İzsiz, taraftarların bilet fiyatlarıyla ilgili eleştireline karşı harekete geçti. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İzsiz, yönetim kurulu olarak bilet fiyatlarında indirime gittiklerini, kadın ve 12-15 yaş arası gençlere ise biletlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

İzsiz sosyal medya hesabından "Büyük Vanspor taraftarı yoğun talep üzerine yönetim kurulumuz ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde bilet fiyatlarımız kale arkası İçin 10 TL, kapalı tribün için ise 20 TL olarak güncellenmiştir. Ayrıca 12-15 yaş arası çocuklarımız ve de kadın taraftarlarımız için ücretsiz olmasına karar verilmiştir. Tüm hemşerilerimi saygı ve sevgilerimle selamlarken Pazar günü saat 15:00’te oynanacak Diyarbekir maçına şimdiden programlarınızı yapmanızı istirham ediyorum ediyorum" paylaşımında bulundu.