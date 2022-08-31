Vanspor Ankara'da destek gecesi düzenliyor

Vanspor Futbol Kulübü, Vanlıların yoğun şekilde yaşadığı illerden biri olan başkentte 'Vanspor'a Destek' gecesi düzenliyor.

VAN'DA SPOR 31.08.2022, 00:16
Vanspor Ankara'da destek gecesi düzenliyor

Vanspor Futbol Kulübü, Vanlıların yoğun şekilde yaşadığı illerden biri olan başkentte 'Vanspor'a Destek' gecesi düzenliyor. Vanspor FK sosyal medya hesapları üzerinden "2022-2023 Futbol Sezonu Vanspor Futbol Kulübü birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine teşriflerinizi rica ederim." paylaşımında bulunarak Ankara'daki Vanlıları birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine davet etti.

Vanspor'a destek gecesi 2 Eylül Cuma günü saat 20:00'da Anadolu Bulvarı'nda bulunan Paulmark Mağazası'nda yapılacak.

#vanspor fk #vanspor #ankara
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