Vanspor Ankara'da destek gecesi düzenliyor

Vanspor Futbol Kulübü, Vanlıların yoğun şekilde yaşadığı illerden biri olan başkentte 'Vanspor'a Destek' gecesi düzenliyor. Vanspor FK sosyal medya hesapları üzerinden "2022-2023 Futbol Sezonu Vanspor Futbol Kulübü birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine teşriflerinizi rica ederim." paylaşımında bulunarak Ankara'daki Vanlıları birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine davet etti.

Vanspor'a destek gecesi 2 Eylül Cuma günü saat 20:00'da Anadolu Bulvarı'nda bulunan Paulmark Mağazası'nda yapılacak.