Vanspor Ankara'da destek gecesi düzenliyor
Vanspor Futbol Kulübü, Vanlıların yoğun şekilde yaşadığı illerden biri olan başkentte 'Vanspor'a Destek' gecesi düzenliyor.
Vanspor Futbol Kulübü, Vanlıların yoğun şekilde yaşadığı illerden biri olan başkentte 'Vanspor'a Destek' gecesi düzenliyor. Vanspor FK sosyal medya hesapları üzerinden "2022-2023 Futbol Sezonu Vanspor Futbol Kulübü birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine teşriflerinizi rica ederim." paylaşımında bulunarak Ankara'daki Vanlıları birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine davet etti.
Vanspor'a destek gecesi 2 Eylül Cuma günü saat 20:00'da Anadolu Bulvarı'nda bulunan Paulmark Mağazası'nda yapılacak.
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