Nuri Terliksiz Vanspor'da!
Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, en son Sarıyerspor'da forma giyen Nuri Terliksiz ile anlaşmaya vardı.
Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, yıldız futbolcusu Alihan Kubalas'ın boşluğunu doldurmaya çalışıyor.
Kırmızı siyahlılar en son Sarıyerspor'da forma giyen Nuri Terliksiz ile anlaşmaya vardı.
Daha önce de Vanspor'da forma giyen 35 yaşındaki stoper oyuncusu Terliksiz, geçtiğimiz sezon 15 maçta görev yapmış ve 1 gol atmıştı.
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