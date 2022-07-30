Kuşan: Vanspor için bu işin üstesinden geleceğiz!

Gazeteci Osman Nuri Yıldız’ın hazırlayıp sunduğu Van Gölü Ekspresi programına konuk olan Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Yavuz Kuşan, önemli açıklamalarda bulundu. Kentin tek profesyonel takımı olan Vanspor için herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Başkan Kuşan, Vanspor’u sahipsiz bırakmamak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Mehmet Avcı’nın istifasından sonra göreve geldikleri günden bu yana Vanspor’un bu girdaptan kurtarmak için çalmadık kapı bırakmadıklarını söyleyen Başkan Kuşan, Kırmızı-Siyahlılarla ilgili merak edilen bütün konulara açıklık getirdi. Kulüp olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Kuşan, Vanspor’un sahipsiz kalmayacağını söyledi. Göreve geldiklerinde kulübü alacaklarından dolayı kulübü federasyona veren futbolcuların olduğunu belirten Kuşan, bu futbolcuların bütün ödemelerini yaptıklarını söyledi. Vanspor’u sahipsiz bırakmamak için ellerini taşın altına koyduklarını vurgulayan Kuşan, iç transferde 10, dış transferde 3, alt yapıdan ise 8 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayarak, Van’daki kamp çalışmalarına start verdiklerini ifade etti.

“TAKIMIMIZ ŞU ANDA LİGE HAZIR”

Van’daki kamp çalışmalarının 3 Ağustos’a kadar devam edeceğini belirten Kuşan, “Van’daki kampı tamamladıktan sonra Ankara veya Bolu’da bir kamp yapmayı planlıyoruz. Zeki Yılmaz hocam, Bengin hoca, Osman Yıldırgan ve yönetim olarak Vanspor için bu süreçte önemli mücadeleler verdik. Bu zorlu süreçte takımın başına Zeki hoca ve ekibini getirdik. Kendileri bizden hiçbir talepte bulunmadılar. Göreve geldikleri günden bu yana büyük bir uğraş veriyorlar. Sportif Direktörlük görevine ise Ali Kurt kardeşimizi getirdik. Ali Kurt’ta yükümüzü büyük ölçüde hafifletti. Bu kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Bir takımda iyi bir ekip olmadığı müddetçe başarı kesinlikle gelmiyor. Takımımız şuanda lige hazır. Takımımızın bütün eksikliklerini giderdik” dedi.

VANSPOR’A 900 BİN TL DESTEK

Başkan Kuşan, göreve geldiği sürede takıma verilen destekler hakkında da bilgi paylaşarak, Ak Parti eski Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ün 500 bin TL, Mehmet Avcı'nın 200 bin TL, Akın Dinçer'in 100 bin TL, Ali Süer'in 50 bin TL, Osman Halitoğulları'nın ise 50 bin TL destek verdiğini açıkladı.

FERHAT KIYAK ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Gazeteci Yıldız’ın sorularını tek tek yanıtlayan Başkan Kuşan, Pazartesi günü yapılacak olan ikinci olağan kongre öncesi, Vanspor Yönetim Kurulu Üyesi ve İş İnsanı Ferhat Kıyak’ın aday olduğunu açıkladı. Ferhat Kıyak'ı destekleyeceklerini belirten Başkan Kuşan, “Ben buradan açıklıyorum. Yönetim Kurulu Üyemiz Ferhat Kıyak, Pazartesi günü yapacağımız olağanüstü kongre için adaylığını açıkladı. Bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Oldu ki gelmedi, bir sıkıntı oluştu, ben hazırlığımı yapıyorum, listemi oluşturuyorum. Ne pahasına olursa olsun kongrede başkan adayı olup bu işin üstesinden gelirim” ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi