Kayyum görevlendirmesinin ardından Van Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi bakıma alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine görevlendirilen Valisi Ozan Balcı Van Büyükşehir Belediyesi binasına geldi.
Kayyum atanmasının ardından belediyenin resmi internet sitesi de bakıma alındı.
Büyükşehir Belediyesinin internet sitesine girilmek istendiğinde “Sitemiz bakımda, lütfen daha sonra tekrar ziyaret edin” ibaresi yer alıyor.
Kaynak: Wanhaber/ Mecnun Çali