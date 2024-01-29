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2024 yerel seçimlerinde AK Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Abdulahat Arvas, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ile birlikte ziyaretler gerçekleştiren Arvas, çeşitli konularda istişarelerde bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve beraberindeki heyet Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarette; VANTSO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı ve Meclis Üyeleri de yer aldı.

Toplantıda yerel seçimler ve çeşitli konular istişare edildi.

Arvas, Güray ve beraberindekiler Van Ticaret Borsası’nı da ziyaret ederek, VANTB Başkanı Nayif Süer ve borsa yetkilileri ile bir araya geldi.

Burada da çeşitli istişarelerde bulunulduktan sonra ziyaret sona erdi.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, İl Başkanı Emre Güray ve beraberindekiler Van Organize Sanayi Bölgesi’ni de ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan’la da görüştü.

Ziyaretlerin çeşitli kurumlarla devam edeceği belirtildi.