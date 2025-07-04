Yaz Kararnamesi ile Van’daki görevlerinden ayrılan Van İlk Derece Komisyon Başkanı Eyüphan Kılıç ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Altundere, Van Barosu tarafından ziyaret edildi.

Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Emrullah Kardaş, Kılıç ve Altundere’ye veda ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, her iki hakime Van’daki görev süreleri boyunca hukuki süreçlere sundukları katkılar nedeniyle plaket takdim edildi.

Van Barosu, yaz kararnamesi ile Van’dan ayrılan Kılıç ve Altındere için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yaz Kararnamesi ile Van’dan ayrılan Van İlk Derece Komisyon Başkanı Eyüphan Kılıç ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Altundere’ye, Baro Başkanımız Av. Sinan Özaraz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Emrullah Kardaş tarafından veda ziyareti gerçekleştirildi. Van’daki görev süresince adaletin tesisine ve hukuki işleyişe sunduğu katkılar dolayısıyla kendilerine bir plaket takdim edildi. Kendilerine yeni görev yerinde başarılar diliyoruz.”