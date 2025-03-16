Van Barosu Başkanı Avukat Sinan Özaraz, Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş'i evinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yapan Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, "Rojin Kabaiş’in ailesini Diyarbakır’da evlerinde ziyaret ettik. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz TUNÇ ile Rojin dosyasına ilişkin gerçekleştirdiğimiz görüşmenin detaylarını aileye aktardık ve dosyanın son aşamasına ilişkin bilgilendirme yaptık." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki gün bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Van'a gelmiş ve Van Barosu'nu da ziyaret etmişti. Ziyarette Baro Başkanı Sinan Özaraz ile bir süre muhabbet eden Bakan Tunç, güncel konularla ilgili istişarelerde bulunmuştu. Ziyarette Bakan Tunç'a Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in dosyasıyla ilgili bilgilendirme yapan Van Barosu, bakana taleplerini iletmişti.