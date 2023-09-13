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Çaldıran ve Gevaş şubelerinin ise ay sonunda hizmete gireceğinin bilgisini veren Aksa Van Doğalgaz Şirket Müdürü Müsayip Akyüz, “Vatandaşlarımız müsterih olsun, dileyen vatandaşlarımızı hızla doğal gazla buluşturmak için yatırımlarımızı artırıyor, hizmet ağımızı genişletiyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, lisans alanında yer alan Van’da yaşanan talep artışını karşılamak için yatırımlarına aralıksız devam ederken, merkezdeki şube sayısını artırdı, Çaldıran ve Gevaş ilçelerindeki yeni şubelerini bir an önce hizmete açmak için de gün sayıyor.

Kent genelinde 180 bin 714 abonesine çevreci, ekonomik ve konforlu enerji doğal gazı güvenle ulaştıran Aksa Van Doğalgaz, yıl sonunda 20 bin konutun daha doğal gaza erişimini sağlamayı hedefliyor.

VATANDAŞLARDAN DOĞAL GAZA YOĞUN TALEP

2024 Mayıs ayına kadar tüketilecek aylık 25 metreküp doğal gazın devlet tarafından karşılanacağının açıklanmasının ardından doğal gaza olan talebin önemli oranda arttığını vurgulayan Aksa Van Doğalgaz Şirket Müdürü Müsayip Akyüz, “İlimiz genelinde son yedi ayda 12 bin yeni abonelik anlaşması imzalanırken, 9 bin 500 yeni abonelik sözleşmesi ve 14 bin 046 sözleşme yenilemesi yapıldı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremler sonrasında şehrimizin yoğun göç alan iller arasında olmasının yanı sıra 1 Mayıs 2023’te Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2024 Mayıs ayına kadar tüketilecek aylık 25 metreküp doğal gazın devlet tarafından karşılanacağının açıklanması ve ısınma mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşlarımızın evlerinde bir an önce doğal gaz konforunu yaşamak istemesinden dolayı son dönemde doğal gaza yönelik ciddi bir talep artışı var. Merkezimizde günlük işlem hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı” dedi.

ÜÇ YENİ ŞUBE İÇİN HAZIRLIKLAR SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Van genelinde her geçen gün daha fazla aileyi doğal gazla buluşturmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Akyüz, “270 milyon TL’lik yatırımımız doğrultusunda Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gevaş, Gürpınar, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde genişleme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılarken üstün kalite anlayışımızdan ödün vermemek temel önceliklerimiz arasında. Artan talebi yönetirken müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak için operasyonel süreçlerimizi hızlandıracak adımlar atıyoruz: Merkez şubemizdeki vezne sayısı 8’den 12’ye yükseldi.

Çaldıran ve Gevaş şubelerimiz ay sonunda, il merkezimizdeki yeni şubemiz yıl sonunda faaliyete geçecek. Vatandaşlarımız müsterih olsun, dileyen vatandaşlarımızı hızla doğal gazla buluşturmak için yatırımlarımızı artırıyor, hizmet ağımızı genişletiyoruz” diye konuştu. Akyüz ayrıca, abonelerin sözleşme yenileme ve abonelik başvurusu gibi birçok hizmeti de şubelere gitmeden e-Devlet üzerinden gerçekleştirebildiğini söyledi.

4 TAKSİT KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Yeni doğal gaz abonesi olacak vatandaşlar için bağlantı bedeline 4 taksit kampanyasının eylül ayının sonuna kadar devam edeceğine dikkat çeken Akyüz, doğal gaz kullanımının artmasıyla birlikte kış aylarında kentte kömür kullanımına bağlı yaşanan hava kirliliğinin önüne geçildiğini ve Aksa Van Doğalgaz olarak bundan çok mutlu olduklarını söyledi.

Akyüz ayrıca, abonelerin ısınmada ithal kömüre göre 4 kat, elektriğe göre 3 kak, mutfakta yemek pişirmede ve sıcak suda tüpe göre 5 kat daha ekonomik olan doğal gazı evlerinin her odasında veya isterlerse yalnızca mutfakta kullanabildiğinin bilgisini verdi.

AKSA DOĞALGAZ HAKKINDA

Faaliyet alanında yer alan 27 il, 260 ilçe ve beldede yaklaşık 16,6 milyon nüfusa, 6,2 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunmaktadır. Yatırımlarını “Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor” sloganıyla Türkiye’nin her yerine hızla ulaştırmayı amaçlayan Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım bölgelerine yönelik yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.

Van bölge gazetesi