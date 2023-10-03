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Wanhaber / Fatma Öztürk

Yaklaşan kış sezonu öncesi Van’da önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın 21.01.2021 tarihli “Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri” Genelgesi kapsamında, Van genelinde çığ açısından tehlikeli olduğu değerlendirilen bölgelerde inceleme yapılması amacıyla, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) toplantı gerçekleştirildi.

Afet Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantı AFAD Van İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve Arama Kurtarma Birlik Müdürü Cemal Kurban’ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bahçesaray Belediye Başkanlığı, Bahçesaray İlçe Tarım Müdürlüğü, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda “Çığ Tehlikesini Önleme ve Müdahale Faaliyetleri” enine boyuna konuşuldu.

Geçtiğimiz yıllarda çığda acı tecrübe yaşayan Van’da çığ açısından tehlikeli olduğu değerlendirilen bölgelerde inceleme yapılacak ve gerekli tedbirler alınacak. Söz konusu toplantıda konu ile ilgili atılacak adımlar belirlendi.