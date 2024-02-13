İtfaiye Daire Başkanlığında yapılan programda alınan malzemeleri inceleyen Vali Balcı, programa katılan personellere kolaylıklar dileyerek, “Çok önemli ve kutsal bir görevi ifa ediyorsunuz.

Araçta sıkışan bir insanı, enkazdaki bir canlıyı kurtarmak büyük ve anlamlı bir iştir. Zor günde uzatılan eller unutulmaz. Biz de sizlerin işini kolaylaştırmak için arama-kurtarmada kullanılan malzemeler aldık. Allah, kaza bela vermesin” dedi.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve kurum personelleri de katıldı.