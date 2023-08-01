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Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya olurken, Van ise üçüncü sırada yer aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Haziran ayı iller bazlı Marka Başvuru verilerini paylaştı. Van'da Ocak - Haziran ayları arasında 187 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.

Verilere göre Haziran ayında KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 62, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 85, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 220, ülkeden ise 11 bin 846 marka başvurusu yapıldı. İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 28,23, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 11'lik pay edindi.

TÜRKPATENT verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında Erzurum'dan 151, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 266, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 381, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden bin 147, ülke illeri toplamında ise 76 bin 715 marka başvurusu yapıldı.

VAN'DA 187 BAŞVURU…

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın ilk 6 ayında Bölge illeri, Malatya'dan 230, Elazığ'dan 216, Van'dan 187, Erzurum'dan 151, Ağrı'dan 41, Erzincan'dan 106, Kars'tan 40, Bitlis'ten 41, Muş'tan 25, Bingöl'den 43, Iğdır'dan 26, Ardahan'dan 8, Hakkari'den 13, Tunceli'den 20 marka başvurusu kaydedildi.

VAN 42. SIRADA YER ALDI

Van bu yılın ilk 6 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 42'inci sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Ordu, Kahramanmaraş, Isparta, Sivas, Mardin, Düzce, Malatya, Edirne, Rize, Elazığ, Çorum, Nevşehir, Yalova, Kütahya, Aksaray, Van, Karaman, Bolu, Batman, Zonguldak, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Niğde olarak bildirildi.

Van bölge gazetesi