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Travel Turkey İzmir ‘Uluslararası Turizm Ticaret Fuarında Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından stant kuruldu.

Bu yıl 17.’si gerçekleştirilen, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren Travel Turkey İzmir ‘Uluslararası Turizm Ticaret Fuarına katılan Van standı, Van'ı tanıtmaya çalıştı.

Van standını ziyaret eden, tur operatörleri, acenteciler, turizmciler ve rehberler yetkililer ile görüşerek bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretçilere fuar boyunca Van’ın meşhur otlu peyniri, balı, cevizi, pastası ikram edildi.