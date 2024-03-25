Yarın için bölge illeri ile birlikte Van ilinin güney ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisine girmesinin beklendiği kaydedildi.

Van Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede; “Yarın (Salı) sabah ilk saatlerden itibaren Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ilinin güney ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisine girmesi beklenmektedir. Beklenen yağışların, Muş, Bitlis ve Hakkari ile Van ilinin güneyinde (Bahçesaray, Çatak, Başkale, Gürpınar) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışları şeklinde olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

AKŞAM SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI

Öğlen saatlerinden sonra kuvvetli rüzgarın batıya dönmesi ile birlikte Van merkez ve ilçelerinin karla karışık yağmur ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi ile kar yağışlı olmasının beklendiği bildirildi.

Valilik, konu ile ilgili duyuruda; “Kar yağışları sırasında yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, ısınma ve soğumalar ile birlikte eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, bölgenin yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karabet, Kurubaş, Güzeldere, Tendürek) ulaşımda akşama, yıldırım düşmesi, kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte kar erimeleri ve düşük rakımlarda şiddetli yağışlara bağlı olarak sel, şehir merkezlerinde düşük kotlarda su baskını, dere yataklarında taşkın, kaya düşmesi, toprak kayması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” notunu paylaştı.