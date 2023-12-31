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Bugün 2023'e veda edilerek 2024'e 'merhaba' denilecek.

Yeni yıl nedeniyle Vali Ozan Balcı, kutlama mesajı yayımladı.

Vali Balcı, mesajında; "Sevinç ve hüzünleriyle, acı ve tatlı hatıralarıyla bir yılı daha geride bırakarak heyecanla ve büyük umutlarla yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni yıl; geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak yaşanan tecrübeler ışığında, çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktalarıdır" dedi.

"DAHA YAŞANABİLİR BİR VAN İÇİN..."

Vali Balcı, mesajını şu ifadelerle sürdürdü; "İlimizin başta huzur ve güvenliği olmak üzere hayatın her alanına dokunarak daha yaşanabilir bir "Van" için kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, STK'larımız, muhtarlarımız ve tüm paydaşlarımız ile koordinasyon içinde eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan turizme, ulaşımdan iletişime, tarım ve hayvancılıktan altyapıya kadar pek çok alanda önemli çalışmaların yapıldığı bir yılı geride bıraktık.

İlimizin imarı, ihyası, inşaası, hemşehrilerimizin huzuru ve refahı için bu çalışmalarımızı yeni yılda da yılmadan, usanmadan, bahane üretmeden, banane demeden, canla başla sürdüreceğiz. Bu doğrultuda yeni yılın, öncekilerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi, güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olmasını gönülden temenni ediyorum"

Vali Ozan Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; "Bu duygu ve düşüncelerle, 2024 yılının tüm Vanlı hemşehrilerimize, aziz milletimize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Vatanımızın ve milletimizin güvenliği için görev yapan tüm kahramanlarımıza da Yüce Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."