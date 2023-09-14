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Wanhaber / Haber Merkezi

Van Valisi Ozan Balcı, Van Organize Sanayi Bölgesi’ne giderek burada bir dizi incelemelerde bulundu, ziyaretler gerçekleştirdi.

TEKSTİL FABRİKALARINI GEZDİ

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan tarafından karşılanan Vali Balcı, beraberindeki Vali Yardımcısı Furkan Duman ile birlikte ilk olarak OSB’deki tekstil fabrikalarını ziyaret etti.

Vali Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Furkan Duman, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan ile OSB’deki tekstil fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Çalışanlara kolaylık dileyerek ürünleri inceleyen ve yöneticilerden bilgi alan Vali Balcı, yeni fabrikalarla istihdam ve üretimin artırılacağını söyledi.

ANAOKULU ZİYARETİ

Vali Ozan Balcı, beraberindekiler ile birlikte OSB’de inşaatı devam eden 8 derslikli Anaokulu ve kreşte de inceleme yaptı.

Vali Balcı, ”Devletimizin, milletimizin imkanlarıyla OSB çalışanları ve işyeri sahiplerinin çocukları için anaokulu ve kreş yapıyoruz. Anaokulunu en kısa zamanda tamamlayarak çalışan kadınlarımızın hizmetine sunacağız. İlimizde çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine büyük katkı sağlayacak 111 yeni bağımsız anaokulu yapıyoruz. Okullarımız tamamlandığında ilimizde anaokulu sorunu kalmayacak” dedi.

KAPALI SPOR SALONUNU İNCELEDİ

Vali Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Furkan Duman ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından OSB çalışanları ve işyeri sahiplerinin faydalanması için yaptırılan kapalı spor salonunda da incelemelerde bulundu.

Vali Balcı, “Spora ve spor alt yapısına çok önem veriyoruz. İlimizde 19 adet kapalı spor salonu, ilçelerle birlikte 12 yüzme havuzu, içerisinde 5 kapalı spor salonu bulunan sporcu fabrikasının yapımı devam ediyor. 300 okula basketbol-voleybol sahaları, tüm ilçelerimize voleybol, basketbol, tenis kortu ve halı sahadan oluşan kompleks yaptık” diye konuştu.

OSB'YE YENİ SOSYAL TESİS

Vali Balcı, beraberindekiler ile birlikte OSB yerleşkesinde yapımı devam eden sosyal tesisin inşaatında da incelemelerde bulundu.

Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesi, DAKA ve OSB işbirliği ile yapılan, içerisinde banka şubesi, PTT şubesi, market, kafe gibi sosyal donatıların bulunduğu tesisin çalışanlara ve işyeri sahiplerine kolaylık sağlayacağını belirterek hayırlı olmasını diledi.