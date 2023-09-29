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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sık sık gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam etti.

Düzenli olarak esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla da sohbet eden Vali Balcı, karşılaştığı çocuklara da kitap hediye ediyor.

VAN SPOR STORE MAĞZASINA ZİYARET

Van'ın kent merkezinde bulunan Van Spor Store Mağazasını da ziyaret eden Vali Balcı, "Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak Van'ımızın önemli bir değeri olan Van Spor'a desteklerimiz tamdır" ifadelerine yer verdi.

Burada Van Spor ürünlerini inceleyen Vali Balcı, daha sonra caddede vatandaşlarla sohbet edip hal hatır sordu. Esnafların da talebini dinleyen Vali Balcı, bol kazançlar temennisinde bulundu.

DİYANET GENÇLİK MERKEZİ'NE ZİYARET

Ziyaretler kapsamında; Müftülük binası yanında yapımı devam eden Diyanet Gençlik Merkezini de ziyaret eden Vali Balcı, yetkililerden bilgi aldı.

YAPIMI DEVAM EDEN KUR'AN KURSU'NA ZİYARET

Ali Paşa Mahallesinde bulunan ve yapımı devam eden 130 yatak kapasiteli Kur'an Kursu inşaatlarında da inceleme yapan Vali Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’den bilgi aldı.