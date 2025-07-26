Vali Ozan Balcı, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Bahçesaray ilçesini ziyaret etti. İlçede Kaymakam Harun Aslanargun, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Balcı, çay bahçesinde vatandaşlar ve muhtarlarla çay içip hasbihal etti. İlçede bir dizi incelemelerde bulunan Vali Balcı, Bahçesaray’ın ihtiyaçlarını yerinde gördüklerini ve çeşitli projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

SUBAŞI’NA DAVET

Vali Balcı ve beraberindekiler Müküs Çayı’nın çıktığı noktayı da ziyaret etti. Burasını bir mucize olarak tanımlayan Vali Balcı, tüm doğaseverleri Bahçesaray’a davet etti.

Vali Balcı, “Bahçesaray ilçemiz, doğal, tarihi ve tabiat güzellikleriyle bir dünya harikası. Bütün güzellikleri içerisinde barındırıyor. Doğasıyla, asil insanlarıyla, kültürüyle, ülkemizin en önemli ilçelerinden birisidir Bahçesaray. Bu güzelliklerinden birisi de Müküs Çayının çıktığı Subaşı. Dağın içerisinden çıkan bir su. Nehir gibi akıyor. Büyük bir mucize bu. Ben bu doğa harikasını görmeleri için tüm vatandaşları Bahçesaray ilçemizdeki Subaşı’na davet ediyorum.” dedi.

Vali Balcı, Bahçesaray’ın ihtiyaçlarını yerinde gördüklerini belirterek; “Halkımızın huzur, refah, esenliklerine katkı sağlamak için ekip arkadaşlarımızla geldik. Uygulayacağımız projelerimiz var, inşallah bunu da başaracağız” dedi.

Vali Balcı ziyareti sırasında kurum amirleri de eşlik etti.