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Wanhaber / Haber Merkezi

Toplantıda; Eğitim, Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Tarım ve Hayvancılık, Altyapı, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Ulaşım, İletişim, Enerji, Sosyal Destek Hızır Van Projesi, Kadın ve Aile hizmetleri gibi kentte yürütülen birçok alandaki yatırımların son durumları değerlendirildi.

Vali Ozan Balcı; “İlimizin imarı, ihyası, inşaası, vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için birçok alandaki yatırımlarımızla hayatın her alanına dokunarak, hep birlikte yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.