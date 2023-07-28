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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

SBÜ Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden Şifahane Camiinde sona gelindi.

Tamamlanmak üzere olan camide incelemelerde bulunan Van Valisi Ozan Balcı, ardından Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen kermese katıldı.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Vali Balcı, aşure günü olması nedeniyle hazırlanan aşurelerden sağlık personellerine ve vatandaşlara ikramlarda bulundu.

SAY: ŞEHRİMİZE GÜZEL BİR ESER DAHA KAZANDIRIYORUZ

Şifahane Camiinde yapılan incelemelerde bulunan Vali Balcı’ya eşlik eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Aşure gününde şehrimize güzel bir eser daha kazandırıyoruz. Bölge Hastanesi ve çevresine hitap edecek Şifahane cami ve külliyesi bitmek üzere. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. İHA