Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; SGK Başkanlığına Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğüne Samet Güneş, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne İbrahim Taşyapan, AFAD Başkanlığına Okay Memiş, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı, Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi.

Bazı kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri görevine devam etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun, TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) Abdullah Eren, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kadir Çokçetin, Devlet Su İşler Genel Müdürlüğüne Mehmet Akif Balta yeniden atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında ayrıca Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarındaki general ve amirallerin atamaları da yayımlandı. Orgeneral İrfan Özsert Genelkurmay İkinci Başkanlığına, Orgeneral Kemal Yeni Ege Ordu Komutanlığına, Korgeneral Veli Tarakçı 3. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Levent Ergün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Korgeneral Metin Tokel 2. Ordu Komutanlığı’na; Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Tümamiral Rafet Oktar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na atandı. İHA