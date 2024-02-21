UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi’ne ülkemizde koruma altına aldığı kültürel ve doğal alanların sayısı 20’ye yükselirken Van’da herhangi bir eser UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne henüz giremedi.

Ancak Van’da bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Akdamar Kilisesi ve Van Kalesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor.

BM UNESCO’nun Dünya Kültür Miras Kurulu tarafından alınan karar ile Akdamar Kilisesi 2015 yılında Dünya Geçici Miras Listesine eklenirken 2016 yılında ise Van Kalesi Dünya Geçici Miras Listesine eklenerek kültürel miras varlığını korumaya devam ediyor.