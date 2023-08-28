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WanHaber / Fatma Öztürk

Umman Sanayi Bakanlığı yetkilileri Van’a gelerek Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında yer alan Teknokent’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha önce teknoloji alanında yapılan çalışmalarla bölgede 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde Kuluçka Faaliyetine göre en başarılı TGB kategorisinde 3.lük ödülünü alan Van Teknokent, uluslararası anlaşmalar yapmaya devam ediyor.

Umman Sanayi Bakanlığı yetkilileri Van Teknokent ile yeni iş birlikleri üzerinde konuşarak, projeler hakkında toplantılar düzenledi.