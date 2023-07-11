Ümit Birol Kimdir?

Ümit Birol, 26 Ocak 1963'te Samsun'da doğmuştur. Profesyonel kariyerine 1981-82 sezonunda Samsunspor'da başlamıştır. Ardından 1984-85 sezonunda Adanaspor'a transfer olmuş ve burada 2 sezon boyunca oynamıştır.

1986-87 sezonunda tekrar Türkiye 1. Ligi'nde yer alan Antalyaspor'a transfer olan Birol, performansıyla dikkat çekmiş ve Olimpik milli takıma yükselmiştir. Bu dönemde Suriye'nin Lazkiye kentinde 1987 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları futbol müsabakaları da dahil olmak üzere toplamda 6 kez milli formayı giymiştir.

Antalyaspor, 1987'de 2. Lig'e düşünce Birol, o sezon 1. Lig'e yükselen Adana Demirspor'a transfer olmuştur. 1989-91 yılları arasında Altay'da forma giyen Birol, 1991 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve iki sezon boyunca sağ açık mevkisinde ilk onbirde yer almıştır.

Bu başarılı performansıyla A milli takıma yükselerek 22 Ağustos 1991'de Bulgaristan'a karşı oynanan özel maçta milli formayı giymiştir. Ancak sarı-lacivertli takımda şampiyonluk sevinci yaşayamamıştır.

Fenerbahçe'den ayrılışı ise 1992-1993 sezonunun sonunda gerçekleşmiştir ve Birol, Kocaelispor'a transfer olmuştur. 1994-1995 sezonunda ise Çanakkale Dardanelspor'a kiralık olarak gitmiştir.

Bir sezon da Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 1996-97 sezonunda tekrar Adana Demirspor'a transfer olmuştur. Futbol kariyerini 1997-98 sezonunun sonunda Yıldırım Bosnaspor'da noktalamıştır